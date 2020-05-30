 وطنا نيوز -الأسواق الحرة الاردنية تنعى والد زميلهم رفيق زكي ابو معاذ
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الأسواق الحرة الاردنية تنعى والد زميلهم رفيق زكي ابو معاذ
التاريخ : 03-06-2020 01:44:09 المشاهدات: 1450

وطنا اليوم- يتقدم رئيس واعضاء مجلس الأسواق الحرة الأردنية الدكتور هايل عبيدات والرئيس التنفيذي للشركة عطوفة هيثم المجالي وموظفو الشركة من الزميل " رفيق زكي ابو معاذ " المدير التنفيذي للموارد البشرية

بخالص التعازي وواجب العزاء بوفاة والده المرحوم" الحاج زكي " سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

انا لله وانا اليه راجعون


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق