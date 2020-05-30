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الأسواق الحرة الاردنية تنعى والد زميلهم رفيق زكي ابو معاذ
وطنا اليوم- يتقدم رئيس واعضاء مجلس الأسواق الحرة الأردنية الدكتور هايل عبيدات والرئيس التنفيذي للشركة عطوفة هيثم المجالي وموظفو الشركة من الزميل " رفيق زكي ابو معاذ " المدير التنفيذي للموارد البشرية
بخالص التعازي وواجب العزاء بوفاة والده المرحوم" الحاج زكي " سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
انا لله وانا اليه راجعون
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