الرئيسية | وفيات الأسواق الحرة الاردنية تنعى والد زميلهم رفيق زكي ابو معاذ

وطنا اليوم- يتقدم رئيس واعضاء مجلس الأسواق الحرة الأردنية الدكتور هايل عبيدات والرئيس التنفيذي للشركة عطوفة هيثم المجالي وموظفو الشركة من الزميل " رفيق زكي ابو معاذ " المدير التنفيذي للموارد البشرية بخالص التعازي وواجب العزاء بوفاة والده المرحوم" الحاج زكي " سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه. انا لله وانا اليه راجعون

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