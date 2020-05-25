الحاج محمد النعيمات في ذمة الله

وطنا اليوم- انتقل الى رحمة الله تعالي اليوم الحاج محمد النعيمات عم النائب محمود النعيمات والاستاذ يحيى النعيمات الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة، وسيشيع جثمانة الطاهر الى مثواه الاخير في بلدة ذات راس الكرك غدا الاثنين 11/5/2020 بعد صلاة الظهر.

ونظرا للظروف التي تمر بها الدولة يكون العزاء من خلال الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

أسرة موقع وطنا اليوم الاخباري تشاطر آل النعيمات الكرام عامة والصديقين العزيزين خاصة احزانهم بالفقيد، وتدعو له بالرحمة والغفران.

انا لله وانا اليه راجعون.



