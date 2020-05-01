الرئيسية | وفيات وفاة نقيب القراء المصريين محمد محمود الطبلاوي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم وفاة نقيبها محمد محمود الطبلاوي بعد رحلة عطاء تزيد عن 60 عاما مع التلاوة

وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، فى 14 تشرين ثاني من عام 1934، وروى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من في بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم ، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه فى "الكتّاب"، مضيفاً أن الأطفال كانوا يدفعون "تعريفة" لمحفظهم، ولكن والده كان يدفع "قرش صاغ" لزيادة الاهتمام به، مؤكداً أنه أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات.

وكان أول أجر له 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره.

وسافر الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

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