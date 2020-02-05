 وطنا نيوز -الدكتور عصمت درويش الكردي في ذمة الله
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الدكتور عصمت درويش الكردي في ذمة الله
التاريخ : 14-02-2020 10:43:44 المشاهدات: 903

وطنا اليوم- انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ الدكتور عصمت درويش الكردي "أبو المجد" .

وسيتم تشييع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير اليوم الجمعة 14/2/2020 بعد صلاة الجمعة من مسجد سيدو الكردي - أم أذينة الى مثواه الاخير في مقبرة بيادر وادي السير العليا .

تقبل التعازي اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة ايام في ديوان أبناء الكرك/ دابوق.

للنساء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساءً

وللرجال من الرابعة عصراً الى العاشرة مساءً


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