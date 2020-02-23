الحاج عبد العزيز عبد القادر الصالح الغزاوي في ذمة الله



وطنا اليوم/اربد / الاغوار الشمالية - تنعى عشائر الغزاوية في الاغوار الشمالية وداخل المملكة فقيدها المرحوم بإذن الله تعالى

الحاج عبد العزيز عبد القادر الصالح الغزاوي

" ابو محمد "

والد كل من محمد وفارس وسيف

والذي انتقل الى جوار ربه امس الخميس راضياً مرضياً ان شاء الله عن عمر يناهز ٨٤ عاماً ، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة من مسجد المرحوم عبد الله الصالح الغزاوي في بلدة تل الاربعين / الاغوار الشمالية الى مقبرة البلدة .

تُقبل التعازي من بعد صلاة العصر للرجال في ديوان عشيرة الغزاويه الكائن في اربد - شمال اربد مول - قرب اشارة السنبلة ، وللنساء في منزل المرحوم الكائن في اربد / حي الاطباء - شارع الفارابي .