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الحاج عبد العزيز عبد القادر الصالح الغزاوي في ذمة الله
الحاج عبد العزيز عبد القادر الصالح الغزاوي
" ابو محمد "
والد كل من محمد وفارس وسيف
والذي انتقل الى جوار ربه امس الخميس راضياً مرضياً ان شاء الله عن عمر يناهز ٨٤ عاماً ، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة من مسجد المرحوم عبد الله الصالح الغزاوي في بلدة تل الاربعين / الاغوار الشمالية الى مقبرة البلدة .
تُقبل التعازي من بعد صلاة العصر للرجال في ديوان عشيرة الغزاويه الكائن في اربد - شمال اربد مول - قرب اشارة السنبلة ، وللنساء في منزل المرحوم الكائن في اربد / حي الاطباء - شارع الفارابي .
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