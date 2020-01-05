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الشيخ عصام نظمي التلهوني (أبوالرائد) في ذمة الله
وطنا اليوم-إنتقل إلى رحمة الله تعالى أحد أعمدة و رجال آل التلهوني سعادة الشيخ عصام نظمي التلهوني (أبوالرائد).
وقد نعى الدكتور المهندس أحمد نظمي التلهوني الفقيد بهذه الكلمات...ستبقى سامقاً في القلوب وكل الحزن أقل من وجع فقدك وسطوة رحيلك فمثلك يولد مرة في الزمن و لا يتكرر ترجل فارس الإحسان و العطاء رسمت يا أبوالرائد بزهو و بهاء عمادة آل التلهوني الكرام ووثقت عرى الإخوة والقربى تركت سيرة عطرة مشرفة وأيادٍ بيضاء تعمل بالخير رحلت و قد سبقتك إلى الله أعمالك و دعوات أناس كنت لهم بالسر عوناً يدعون لك بالرحمة والمغفرة والجنان.
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