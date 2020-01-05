الشيخ عصام نظمي التلهوني (أبوالرائد) في ذمة الله

وطنا اليوم-إنتقل إلى رحمة الله تعالى أحد أعمدة و رجال آل التلهوني سعادة الشيخ عصام نظمي التلهوني (أبوالرائد).

الدفن يوم غد الأربعاء في مقبرة الهاشمية في الزرقاء بعد صلاة الظهر وستكون صلاة الجنازة في مسجد الخلفاء الراشدين في ضاحية الاميرة هيا في الزرقاء والعزاء في جمعية إسكان المعلمين في ضاحية الأميرة هيا بجانب مسجد الخلفاء الراشدين إعتباراً من يوم الأربعاء من الساعة الثالثة عصراً ولغاية الساعة التاسعة لمدة ثلاثة أيام.

وقد نعى الدكتور المهندس أحمد نظمي التلهوني الفقيد بهذه الكلمات...ستبقى سامقاً في القلوب وكل الحزن أقل من وجع فقدك وسطوة رحيلك فمثلك يولد مرة في الزمن و لا يتكرر ترجل فارس الإحسان و العطاء رسمت يا أبوالرائد بزهو و بهاء عمادة آل التلهوني الكرام ووثقت عرى الإخوة والقربى تركت سيرة عطرة مشرفة وأيادٍ بيضاء تعمل بالخير رحلت و قد سبقتك إلى الله أعمالك و دعوات أناس كنت لهم بالسر عوناً يدعون لك بالرحمة والمغفرة والجنان.

ستبقى موجوداً في قلوب من أحبك من الأهل والجيران وأبناء بلدك لإنك الإنسان بكل ما تعنيه الإنسانية من معانٍ سامية متسامحاً تسمو بروحك فوق الضغائن وللبذل والإحسان عنواناً.

رحم الله قلبك و روحك ولا يسعنا إلا أن نرفع أيادينا لله أن يتغمدك بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يجعلك نزيلاً في ساحة رضوانه وإكرامه وأن يتقبلك في الأبرار وأن يلهم أهلك و أحبابك الصبر والسلوان مع الرضا الجميل بقضاء الله جل في علاه.