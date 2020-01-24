|
الحاج حمدي عطيه الهياجنه ( ابو زيد ) في ذمة الله
وطنا اليوم- انتقل الى رحمة تعالى الحاج حمدي عطيه الهياجنه ( ابو زيد ) والد كل من العميد الدكتور زيد والاستاذ محمود والاستاذ صبحي والاستاذ عماد والاستاذ زياد والعقيد الدكتور انور والعقيد ايمن و الدكتور هيثم .
انا لله وانا اليه راجعون..
الصلاة والدفن في بلدة دير السعنه_ اربد بعد صلاة الظهر من يوم غد الثلاثاء وتقبل التعازي في ديوان العشيره في الزرقاء الجديده شارع 36
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|