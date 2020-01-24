 وطنا نيوز -الحاج حمدي عطيه الهياجنه ( ابو زيد ) في ذمة الله
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الحاج حمدي عطيه الهياجنه ( ابو زيد ) في ذمة الله
التاريخ : 27-01-2020 03:20:37 المشاهدات: 1078

وطنا اليوم- انتقل الى رحمة تعالى الحاج حمدي عطيه الهياجنه ( ابو زيد ) والد كل من العميد الدكتور زيد والاستاذ محمود والاستاذ صبحي والاستاذ عماد والاستاذ زياد  والعقيد الدكتور انور والعقيد ايمن و الدكتور هيثم .

انا لله وانا اليه راجعون..

الصلاة والدفن في بلدة دير السعنه_ اربد  بعد صلاة الظهر من يوم غد الثلاثاء وتقبل التعازي في ديوان العشيره في الزرقاء الجديده شارع 36


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