|
الحاجة رسمية حسنين الزير ارملة المرحوم / عبدالله محمود الشايب في ذمة الله
وطنا اليوم-نبيل الشايب ينعي والته..رحمة الله عليكي يا والدتي العزيزة وغفر الله لك بهذا اليوم المبارك، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شي ء عنده بمقدار.
إنا لله وإنا اليه راجعون
الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة في مسجد خديجة بالمقابلين والدفن في سحاب ،العزاء في جمعية سلواد شارع الاذاعة لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم انا لله وانا اليه راجعون
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|