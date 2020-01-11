 وطنا نيوز -الحاجة رسمية حسنين الزير ارملة المرحوم / عبدالله محمود الشايب في ذمة الله
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الحاجة رسمية حسنين الزير ارملة المرحوم / عبدالله محمود الشايب في ذمة الله
التاريخ : 17-01-2020 01:03:33 المشاهدات: 1486

وطنا اليوم-نبيل الشايب ينعي والته..رحمة الله عليكي يا والدتي العزيزة وغفر الله لك بهذا اليوم المبارك، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شي ء عنده بمقدار.

إنا لله وإنا اليه راجعون
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ال عياد عامة وال الشايب خاصة المرحومة باذن الله والدتي / الحاجة رسمية حسنين الزير ارملة المرحوم / عبدالله محمود الشايب

الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة في مسجد خديجة بالمقابلين والدفن في سحاب ،العزاء في جمعية سلواد شارع الاذاعة لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم انا لله وانا اليه راجعون


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