الرئيسية | وفيات ناصر الخزاعله ينعي عمه توفيق جميل سليمان الخزاعله

بسم الله الرحمن الرحيم ” يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و أدخلي جنتي” صدق الله العظيم ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا ظهر هذا اليوم 13 كانون ثاني نبأ وفاة العم المرحوم بأذن الله توفيق جميل سليمان المزاهره ابو سامي وبهذه المناسبة الحزينة أتقدم باسمي واخواني وابناء عمومتي بخالص العزاء والمواساة من اخوته واخواته وأبناءه وابناء اعمامه ، وزوجة المرحوم وبناته ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والمرسلين والشهداء وعباده الصالحين ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه وإنا لله وإنا إليه راجعون

ناصر الخزاعله 13 / 1 /2020 م

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