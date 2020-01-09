الرئيسية | وفيات أسرة جامعة عمان الاهلية تنعي السلطان قابوس بن سعيد

وطنا اليوم-رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأحر مشاعر العزاء والمواساة من سفير سلطنة عُمان الشقيقة وأركان السفارة في الاردن ومن أسرة التربية والتعليم في السلطنة ومن الشعب العُماني الشقيق ومن الطلبة العُمانيين الدارسين في الجامعة بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته..إنا لله وإنا إليه راجعون

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