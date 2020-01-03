|
المربي التربوي إبراهيم جفال " أبو خالد "
وطنا اليوم-ينعى الشاعر والأديب أحمد الكواملة والدكتور الناقد زياد أبولبن والتربوي محمد البكيرات والمهندس رياض الدسوقي والسيد عامر جاموس والتربوي حسن الحسنات والحاج سلمان أبوغليون وعباس عواد والمهندس محمد قسيم سكر والسيد شاكر القدومي والسيد محمود سعادة والشيخ الداعية عبدالمجيد أبو سل والسيد أحمد الياصيدي بمزيد من الحزن والأسى زميلهم وصديقهم وأستاذهم المرحوم بإذن الله تعالى
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|