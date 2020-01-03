الرئيسية | وفيات المربي التربوي إبراهيم جفال " أبو خالد "

وطنا اليوم-ينعى الشاعر والأديب أحمد الكواملة والدكتور الناقد زياد أبولبن والتربوي محمد البكيرات والمهندس رياض الدسوقي والسيد عامر جاموس والتربوي حسن الحسنات والحاج سلمان أبوغليون وعباس عواد والمهندس محمد قسيم سكر والسيد شاكر القدومي والسيد محمود سعادة والشيخ الداعية عبدالمجيد أبو سل والسيد أحمد الياصيدي بمزيد من الحزن والأسى زميلهم وصديقهم وأستاذهم المرحوم بإذن الله تعالى

إبراهيم جفال ( أبوخالد )

تقبل التعازي في ديوان ناصر الياموني / الرصيفة

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وذويه الصبر والسلمان

إنا لله وإنا إليه راجعون

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