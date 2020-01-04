الرئيسية | وفيات وفيات السبت 4/1/2020

- إبراهيم موسى ابراهيم العملة - شارع الجاردنز

- احسان ماجد جبران مرجي - الصريح

- عامر عمر محمود السلطي - جمعية صفد الخيرية

- عدنان عازم الجريري - حي المطار

- عميش يوسف عميش - البيادر

- ميخائيل عبدالله خليل حجازين - السماكية

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