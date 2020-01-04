 وطنا نيوز -وفيات السبت 4/1/2020
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وفيات السبت 4/1/2020
التاريخ : 04-01-2020 11:16:57 المشاهدات: 1111

- إبراهيم موسى ابراهيم العملة - شارع الجاردنز
- احسان ماجد جبران مرجي - الصريح
- عامر عمر محمود السلطي - جمعية صفد الخيرية
- عدنان عازم الجريري - حي المطار
- عميش يوسف عميش - البيادر
- ميخائيل عبدالله خليل حجازين - السماكية


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