الشيخ سلطان حمزه الشريدة في ذمة الله

نعي وجيه فاضل

ببالغ الحزن والاسى ينعى اهالي الكورة عامة وعشائر الشريده واقربائهم وانسبائهم خاصة فقيدهم الكبير المغفور له باذن الله

الشيخ سلطان حمزه الشريدة

والد كل من المهندس سامر ومعالي ناصر وثائر ومحمد وسمر وسماح ونانسي وتمارا ويارا وايناس وحلا

وشقيق كل من المرحوم عدنان، وغسان، والقاضي "محمد سعيد" رئيس النيابة العامة، والدكتور عصام، والمهندس باسل، وابتهاج والمرحومة اعتدال، وفريال وكوكب ومحاسن.

والذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الثلاثاء المصادف ٣١ /١٢/ ٢٠١٩ عن شيخوخة صالحة.

واننا اذ نسلم بقضاء الله وقدره فاننا نضرع اليه ان يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وعظيم غفرانه وان يسكنه فسيح جناته.

هذا وسيتم تشييع جثمانه الطاهر يوم الاربعاء الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٠ من مستشفى الملك عبد الله المؤسس ليصلى عليه بعد صلاة العصر في مسجد دير ابي سعيد الكبير/ لواء الكورة ومن ثم الى مثواه الاخير في مقبرة دير ابي سعيد.

تقبل التعازي للرجال ايام الاربعاء والخميس والجمعة الموافق ١، ٢، ٣/ ١/ ٢٠٢٠ في ديوان عشيرة الشريدة / دير ابي سعيد وللنساء في منزل الفقيد الكائن في شارع البارحة، خلف مدرسة الراهبات الوردية/ اربد.

كما وتقبل التعازي يومي السبت والاحد الموافقان ٤ و٥/ ١/ ٢٠٢٠ للرجال والنساء في عمان/ جمعية الريحاني/ مقابل مسجد الهمشري من الساعة ٤ عصرا وحتى الساعة ١٠ ليلاً.

انا لله وانا اليه راجعون.