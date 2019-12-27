الكرك تنعى الحاج خضر عبد الرزاق موسى العساسفة الحباشنه في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

" وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونْ"

صدق الله العظيم

وطنا اليوم-الكرك – بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة راضيه بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة وجوار ربه

الحاج الاستاذ الفاضل خضرعبد الرزاق موسى العساسفة الحباشنه

والد كل من : محمد خضر عبد الرزاق الحباشنة , و فراس خضر عبد الرزاق الحباشنة

والفاضلة منال خضر عبد الرزاق الحباشنة , والفاضلة نور خضر عبد الرزاق الحباشنة

وسيشيع جثمانه الطاهر في الكرك على صلاة الظهر في مسجد راكين الكبير والدفن في مقبرة البلدة راكين .

تقبل التعازي للرجال باليوم الأول في نادي الزيتونه بالكرك واليوم الثاني والثالث للرجال والنساء في ديوان الرواشده الكائن في عمان الدوار الثامن خلف محكمة غرب عمان بجانب مطعم الشيلي هاوس من الساعة الرابعة عصرا .

اللهم ارحمه واغفر له واعفو عنه ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارزقه الفردوس الاعلى من الجنة , لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى اللهم ثبته عند السؤال.

لاتنسوه من صالح دعائكم " انا لله وانا اليه راجعون "