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الحاج ابراهيم خليل عبنده في ذمة الله
وطنا اليوم-أنتقل الى رحمة الله المغفور له بإذن الله تعالى والدي " ابراهيم خليل عبنده " فجر اليوم بعد شيخوخة صالحة .
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم السبت وبعد صلاة العصر من كل يوم ، للرجال في ديوان آل عبنده الكائن في شارع خالد بن الوليد غرب بلدية اربد الكبرى ، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في الحي الشرقي مقابل صالة روابي القمة ." انا لله وانا اليه راجعون "
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