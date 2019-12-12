الحاج ابراهيم خليل عبنده في ذمة الله

وطنا اليوم-أنتقل الى رحمة الله المغفور له بإذن الله تعالى والدي " ابراهيم خليل عبنده " فجر اليوم بعد شيخوخة صالحة .

وسيشيّع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم السبت 14/12/2019 في مسجد حمزة بن عبد المطلب / الملعب البلدي الى مثواه الأخير في مقبرة موتى آل عبنده / المدينة الصناعية .

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم السبت وبعد صلاة العصر من كل يوم ، للرجال في ديوان آل عبنده الكائن في شارع خالد بن الوليد غرب بلدية اربد الكبرى ، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في الحي الشرقي مقابل صالة روابي القمة ." انا لله وانا اليه راجعون "