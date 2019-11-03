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وفيات الجمعة 22 – 11 – 2019
- خليل محمد إبراهيم عصفور - الدوار السابع
- الحاج محمد قاسم محمد حيمور - بيادر وادي السير
- نايل سالم أسعد الحلو - الصويفية
- وحيد محمود مصطفى تامر - عرجان
- الحاج عارف مسعود أبوليلى - الزرقاء
- الحاج محمد عبداللطيف مال الله - جمعية سلوان
- نوال صالح عودة - خلدا
- الحاج قاسم يوسف قاسم الحموري - شارع المدينة المنورة
- علي حسين الصفدي - شارع وادي عبدون
رحمهـــــــــــم اللـــــــــه
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