 وطنا نيوز -وفيات الجمعة 22 – 11 – 2019
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وفيات الجمعة 22 – 11 – 2019
التاريخ : 22-11-2019 09:33:49 المشاهدات: 643

- خليل محمد إبراهيم عصفور - الدوار السابع

- الحاج محمد قاسم محمد حيمور - بيادر وادي السير

- نايل سالم أسعد الحلو - الصويفية

- وحيد محمود مصطفى تامر - عرجان

- الحاج عارف مسعود أبوليلى - الزرقاء

- الحاج محمد عبداللطيف مال الله - جمعية سلوان

- نوال صالح عودة - خلدا

- الحاج قاسم يوسف قاسم الحموري - شارع المدينة المنورة

- علي حسين الصفدي - شارع وادي عبدون

رحمهـــــــــــم اللـــــــــه


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