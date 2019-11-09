كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ

وطنا اليوم- تنعى عشائر العمرو عامة وعشيرة الثبيتات خاصة بمزيد من الحزن والاسى المرحوم بإذن المقدم المتقاعد علي امبن الثبيتات العمرو"ابو مالك" مدير متحف الشهيد وصفي التل، الذي وافته المنية عصر اليوم الاربعاء، وسيوارى جثمانه الطاهر من مسجد المغير الكبير بعد صلاة العصر يوم غدٍ الخميس 14/11/2019 الى مقبرة ابوترابة.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة ايام في قاعة البلدية قرية المغير وفي اليوم الرابع في منزله بعمان.