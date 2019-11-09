 وطنا نيوز -المقدم المتقاعد علي أمين الثبيتات العمرو "ابو مالك"في ذمة الله
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المقدم المتقاعد علي أمين الثبيتات العمرو "ابو مالك"في ذمة الله
التاريخ : 13-11-2019 07:54:07 المشاهدات: 1395

كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ

وطنا اليوم- تنعى عشائر العمرو عامة وعشيرة الثبيتات خاصة بمزيد من الحزن والاسى المرحوم بإذن المقدم المتقاعد علي امبن الثبيتات العمرو"ابو مالك" مدير متحف الشهيد وصفي التل، الذي وافته المنية عصر اليوم الاربعاء، وسيوارى جثمانه الطاهر من مسجد المغير الكبير بعد صلاة العصر يوم غدٍ الخميس 14/11/2019 الى مقبرة ابوترابة.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة ايام في قاعة البلدية قرية المغير وفي اليوم الرابع في منزله بعمان.


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