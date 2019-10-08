الرئيسية | وفيات وفيات الثلاثاء 8 – 10 – 2019

- مرام سعيد الناصر - اربد - سهام عيسى الياس ابو جريس - حنينا - نهار احمد محمود اللوباني - بلدة حوارة - صالح فريوان عيسى الصرايرة - الزرقاء - عليا عوض عبد النبي اللوانسه - قرية المثلوثة - كمال عبد الحافظ محمد القواسمي - ديوان آل القواسمي - يعقوب عبدالفتاح المصري - الرابية - تميم شريف الخواجا - خلدا - نقولا يوسف نقولا الجد - ضاحية الامير راشد - أليكس حنا برغش - الصويفية - عيسى موسى عبدالله المارديني - الزرقاء

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