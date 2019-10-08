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وفيات الثلاثاء 8 – 10 – 2019
- مرام سعيد الناصر - اربد
- سهام عيسى الياس ابو جريس - حنينا
- نهار احمد محمود اللوباني - بلدة حوارة
- صالح فريوان عيسى الصرايرة - الزرقاء
- عليا عوض عبد النبي اللوانسه - قرية المثلوثة
- كمال عبد الحافظ محمد القواسمي - ديوان آل القواسمي
- يعقوب عبدالفتاح المصري - الرابية
- تميم شريف الخواجا - خلدا
- نقولا يوسف نقولا الجد - ضاحية الامير راشد
- أليكس حنا برغش - الصويفية
- عيسى موسى عبدالله المارديني - الزرقاء
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