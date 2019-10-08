 وطنا نيوز -وفيات الثلاثاء 8 – 10 – 2019
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وفيات الثلاثاء 8 – 10 – 2019
التاريخ : 08-10-2019 09:47:10 المشاهدات: 860

- مرام سعيد الناصر - اربد

- سهام عيسى الياس ابو جريس - حنينا

- نهار احمد محمود اللوباني - بلدة حوارة

- صالح فريوان عيسى الصرايرة - الزرقاء

- عليا عوض عبد النبي اللوانسه - قرية المثلوثة

- كمال عبد الحافظ محمد القواسمي - ديوان آل القواسمي

- يعقوب عبدالفتاح المصري - الرابية

- تميم شريف الخواجا - خلدا

- نقولا يوسف نقولا الجد - ضاحية الامير راشد

- أليكس حنا برغش - الصويفية

- عيسى موسى عبدالله المارديني - الزرقاء


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