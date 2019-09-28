الرئيسية | وفيات مشاعل ارفيفان خالد الخريشا أم وصفي في ذمة الله

مشاعل ارفيفان خالد الخريشا أم وصفي في ذمة الله

ينعى آل الفايز وآل الخريشا بمزيد من الحزن والأسى المرحومة بإذن الله تعالى

مشاعل ارفيفان خالد الخريشا " أم وصفي "

زوجة شيلي الفايز

يقبل العزاء في ديوان مثقال الفايز في أم العمد

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جنانه وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر