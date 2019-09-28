مشاعل ارفيفان خالد الخريشا أم وصفي في ذمة الله ينعى آل الفايز وآل الخريشا بمزيد من الحزن والأسى المرحومة بإذن الله تعالى مشاعل ارفيفان خالد الخريشا " أم وصفي " زوجة شيلي الفايز يقبل العزاء في ديوان مثقال الفايز في أم العمد تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جنانه وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
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