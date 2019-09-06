 وطنا نيوز -شكر على تعاز بوفاة والدة الدكتور دريد وبشر محاسنة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
شكر على تعاز بوفاة والدة الدكتور دريد وبشر محاسنة
التاريخ : 07-09-2019 12:10:03 المشاهدات: 1253

بسم الله الرحمن الرحيم
شكر على تعاز
تتقدم عشيرة العبيدين وال المحاسنه والفلايله في الطفيلة بوافر الشكر والامتنان لكل من شارك في عزاء والدة الدكتور دريد محاسنة وبشر محاسنة سواء بالمشاركة في الدفن او زيارة بيت العزاء او الاتصال لتقديم التعزية والى وسائل الاتصال الاجتماعي والمواقع الصحفية الالكترونية الذين نشروا خبر النعي على صفحاتهم .
جزاهم الله كل الخير وابعد عنهم كل شر ومكروه
وانا لله وانا اليه راجعون


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق