الرئيسية | وفيات شكر على تعاز بوفاة والدة الدكتور دريد وبشر محاسنة

بسم الله الرحمن الرحيم

شكر على تعاز

تتقدم عشيرة العبيدين وال المحاسنه والفلايله في الطفيلة بوافر الشكر والامتنان لكل من شارك في عزاء والدة الدكتور دريد محاسنة وبشر محاسنة سواء بالمشاركة في الدفن او زيارة بيت العزاء او الاتصال لتقديم التعزية والى وسائل الاتصال الاجتماعي والمواقع الصحفية الالكترونية الذين نشروا خبر النعي على صفحاتهم .

جزاهم الله كل الخير وابعد عنهم كل شر ومكروه

وانا لله وانا اليه راجعون

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر