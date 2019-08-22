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فتحي القريوتي في ذمة الله
وطنا اليوم-بقلوب مليئة بالايمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره نتقدم باحر التعازي واصدق المواساة من الصديق الغـــالي على قلوبنــا والعزيز علينا دوما الدكتور ابراهيم القريوتي الاكرم وذلك لوفاة المغفور له بأذن الله فتحي القريوتي شقيقه سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمه وأن يلهم اهله وذوية الصبر والسلوان وان يغفر له ويرحمه ويوسع مدخله وينقله من ضيق اللحود الى جنات الخلود انه ولى ذلك والقادر عليه.
وانا لله وانا أليه راجعون.
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