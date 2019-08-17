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الخشمان ينعي معلمه اللواء الطيار محمد منذر الشريدة
وطنا اليوم- ينعى الكابتن محمد الخشمان بمزيد من الحزن والاسى وفاة اللواء الطيار المقاتل محمد منذر الشريدة الذي انتقل الى جوار ربه اليوم..وقد كتب المنشور التالي على صفحته متأثرا برحيل الفقيد.
الكثير من الذكريات مرت كشريط في مخيلتي بثواني منذ علمت بوفاته رحمة الله عليه قبل 10 دقائق .. سارثيه بمقال خاص وادعو له بالرحمه وادعو لعائلته وابنائه وبناته بالصبر وان يعينهم الله على تجاوز محنتهم بفقدان عميد بيتهم وعائلة الشريده الكرام .
الى رحمة الله وجناته اخي وصديقي ومعلمي وانا لله وانا اليه راجعون .
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