الخشمان ينعي معلمه اللواء الطيار محمد منذر الشريدة

وطنا اليوم- ينعى الكابتن محمد الخشمان بمزيد من الحزن والاسى وفاة اللواء الطيار المقاتل محمد منذر الشريدة الذي انتقل الى جوار ربه اليوم..وقد كتب المنشور التالي على صفحته متأثرا برحيل الفقيد.

خبر مؤلم ولكن هذه هي سنة الحياة , فيصعب علي ان انعي بحزن شديد مدربي ومعلمي اللواء الطيارالمقاتل المرحوم باذن الله محمد منذر تركي الشريده ... الذي كان دائما وابدا من خيرة الرجال ومن افضل الطيارين المقاتلين .

الكثير من الذكريات مرت كشريط في مخيلتي بثواني منذ علمت بوفاته رحمة الله عليه قبل 10 دقائق .. سارثيه بمقال خاص وادعو له بالرحمه وادعو لعائلته وابنائه وبناته بالصبر وان يعينهم الله على تجاوز محنتهم بفقدان عميد بيتهم وعائلة الشريده الكرام .

الى رحمة الله وجناته اخي وصديقي ومعلمي وانا لله وانا اليه راجعون .