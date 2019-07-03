الرئيسية | وفيات نجيب عايد موسى الفاخوري (ابو عمر) في ذمة الله

نعي وجيه فاضل طوبى لأنقياء القلوب لأن لهم ملكوت السماوات ايمانا بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة الفواخرية وآل عطاالله وأقرباؤهم وأنسبائهم في الاردن والمهجر رحيل عميدهم الغالي نجيب عايد موسى الفاخوري (ابو عمر) زوج الفاضلة جاكلين عطاالله بشارة عطاالله، ووالد كل من نادين (ام داوود) زوجة فؤاد داوود الريحاني وعمر ومعالي المهندس عماد ( ابو نحيب) زوجته ريم هيثم القسوس وكميل الذي انتقل الي رحمته تعالى فجر يوم الاثنين بعد حياة حافلة بالخير والعطاء هذا وسيصلى على جثمانه الطاهر في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء في كنيسة العذراء الناصرية للاتين الكائنة في الصويفية

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