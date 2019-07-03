الرئيسية | وفيات الاستاذ ماجد مدانات ابو طارق في ذمة الله

تنعى عشيرة المدانات و أنسبائهم في الأردن والمهجر ابنها البار المرحوم ماجد حنا المدانات ابو طارق

زوج المرحومة منى عبدالله المدانات والد المهندس طارق و زوجته د.لميس بقاعين و ملاذ زوجة د.ابراهيم حجازين و مرام زوجة م.بسام عبابسة و الدكتورة منار و المحامية نهاية زوجة سامر الزيادين و الدكتورة حنان زوجة د.ميشيل جريسات و هنا زوجة مارتن مايرز و وسام زوجة جمال حدادين .

و شقيق المرحوم المهندس امجد مدانات و نايف مدانات و المرحوم الدكتور المهندس ايمن مدانات و المرحوم جورج مدانات و نايفة و الدكتورة أروى مدانات .

هذا و ستقام مراسم الدفن يوم الثلاثاء ١٦/٧/٢٠١٩ في كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية أدر/الكرك في تمام الساعة الثانية ظهرا و سيقام جناز الثالث و التاسع يوم الخميس الساعة الثالثة بعد الظهر في نفس الكنيسة .

تقبل التعازي ايام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس في قاعة عشيرة المدانات في منطقة الوسية/الكرك.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته .

برقيا آل مدانات

الكرك/الوسية

الرب اعطى و الرب اخذ ليكن اسم الرب مباركا.

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