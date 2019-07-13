 وطنا نيوز -وفيات السبت 13/7/2019
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وفيات السبت 13/7/2019
التاريخ : 13-07-2019 11:12:57 المشاهدات: 608

الدكتورة فلوريكا جرادات - بشرى
سميحة محمد نور الدين الحرباوي - ام اذينة
فوزي سليم الخصاونة - مضافة الخصاونة
ليلى "سهيله" جميل القطامي - الزرقاء الجديدة
هاني نقولا سعد غنما - الصويفية
يوسف ميخائيل مقطش - عنجرة


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق