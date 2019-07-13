الرئيسية | وفيات وفيات السبت 13/7/2019

الدكتورة فلوريكا جرادات - بشرى

سميحة محمد نور الدين الحرباوي - ام اذينة

فوزي سليم الخصاونة - مضافة الخصاونة

ليلى "سهيله" جميل القطامي - الزرقاء الجديدة

هاني نقولا سعد غنما - الصويفية

يوسف ميخائيل مقطش - عنجرة

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