وفيات السبت 13/7/2019

الدكتورة فلوريكا جرادات - بشرى سميحة محمد نور الدين الحرباوي - ام اذينة فوزي سليم الخصاونة - مضافة الخصاونة ليلى "سهيله" جميل القطامي - الزرقاء الجديدة هاني نقولا سعد غنما - الصويفية يوسف ميخائيل مقطش - عنجرة
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.