الرئيسية | وفيات والدة الدكتور عبدالله عبابنة في ذمة الله

وطنا اليوم-إنتقلت إلى رحمه الله تعالى والدة الاستاذ الدكتور عبدالله عبابنه رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ووالدة كل من الاستاذ محمود عبابنة والمهندس محمد فؤاد عبابنة والعميد (م) الدكتور علي عبابنة والقاضي خالد العبابنة. وسيتم تشييع جثمانها بعد صلاه ظهر يوم الجمعه الموافق 28/6/2019 في مسجد سال الشمالي في بلدة سال - اربد، وتقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الدفن في ديوان آل حسين - بلدة سال-إربد.

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