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وفيات الخميس 27 – 6 – 2019
- محمد هارون الصنات آل خطاب - ديوان أخو عميرة
- كايد جمعة درويش الزين - بيادر وادي السير
- نبيلة أدهم سليمان المؤقت - الجندويل
- سالم شفيق مهاوش العبداللات - المدينة الرياضية
- جون عجيب توفيق حنا حلبي - الصويفية
- جورج فهد فارس شامية - خلدا
- بطرس سابا ابراهيم الفقس - الصويفية
- سميرة وديع الفرح - مادبا
- ثائر مجدي عمر ابو حسن - عرجان
- نعيم سليمان محمد ملحس - ديوان آل ملحس
- محي الدين محمد ابراهيم السمهوري - قاعة آل النبر
- جون عجيب توفيق حنا حلبي - الصويفية
- زهير عبدالغفور يونس الخانجي - الرابية
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