الرئيسية | وفيات وفيات الخميس 27 – 6 – 2019

- محمد هارون الصنات آل خطاب - ديوان أخو عميرة - كايد جمعة درويش الزين - بيادر وادي السير - نبيلة أدهم سليمان المؤقت - الجندويل - سالم شفيق مهاوش العبداللات - المدينة الرياضية - جون عجيب توفيق حنا حلبي - الصويفية - جورج فهد فارس شامية - خلدا - بطرس سابا ابراهيم الفقس - الصويفية - سميرة وديع الفرح - مادبا - ثائر مجدي عمر ابو حسن - عرجان - نعيم سليمان محمد ملحس - ديوان آل ملحس - محي الدين محمد ابراهيم السمهوري - قاعة آل النبر - جون عجيب توفيق حنا حلبي - الصويفية - زهير عبدالغفور يونس الخانجي - الرابية

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