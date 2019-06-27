 وطنا نيوز -وفيات الخميس 27 – 6 – 2019
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وفيات الخميس 27 – 6 – 2019
التاريخ : 27-06-2019 09:26:28 المشاهدات: 292

- محمد هارون الصنات آل خطاب - ديوان أخو عميرة

- كايد جمعة درويش الزين - بيادر وادي السير

- نبيلة أدهم سليمان المؤقت - الجندويل

- سالم شفيق مهاوش العبداللات - المدينة الرياضية

- جون عجيب توفيق حنا حلبي - الصويفية

- جورج فهد فارس شامية - خلدا

- بطرس سابا ابراهيم الفقس - الصويفية

- سميرة وديع الفرح - مادبا

- ثائر مجدي عمر ابو حسن - عرجان

- نعيم سليمان محمد ملحس - ديوان آل ملحس

- محي الدين محمد ابراهيم السمهوري - قاعة آل النبر

- جون عجيب توفيق حنا حلبي - الصويفية

- زهير عبدالغفور يونس الخانجي - الرابية


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