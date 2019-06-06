الرئيسية | وفيات الحاج نايل توفيق المجالي..في ذمة الله

بعد حياة حافله بالجد والعمل والتربية الفاضلة والمثابرة انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله طيب الذكر! الحاج نايل توفيق المجالي "ابو عصمت" والفقيد الكبير من وجهاء العشيرة ورجالها الطيبين وأصحاب المناقب الحسنه والسيرة العطرة ثوبه الايمان ورداءة التقوى وغطاءة الوقارعفيفا قل مثيله وحكيما قل نظيره. ادى رسالته على أحسن وجهة وحملت شخصيته كل مناقب الرجال أدبا وخلقا وتواضعا وتربيه وأن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وانا على فقدك يا أبا عصمت لمحزونون. نضرع الى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أبنائه وذويه وعموم أبناء العائله الصبر وحسن العزاء، وانا لله وانا اليه راجعون. محمد مطلب المجالي .الكرك. القصر.

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