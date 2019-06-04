الرئيسية | وفيات أسرة جامعة البترا تنعى رئيس المكتب الثقافي الكويتي الدكتور فلاح وقيان الشمري

(يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضيه فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي) تنعى أسرة جامعة البترا ممثلة بالأستاذ الدكتور مروان المولا رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الأستاذ الدكتور فلاح وقيان الشمري رئيس المكتب الثقافي الكويتي-عمان ويتقدمون من أسرة الفقيد ومن سعادة سفير دولة الكويت الشقيقة وسعادة الملحق الثقافي ومن جميع موظفي السفارة والملحقية ومن الطلبة الكويتيين في الأردن والشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي والمواساة داعين الله أن يتغمدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

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