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وطنااليوم - وفيات أبناء العمومة السلايطه المناصير

الدكتور عصام زعل السلايطه المناصير

الأخوة والأصدقاء من عائلة السلايطه الكرام ...

أتقدم منكم بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة بوفاة الحاج داوود موسى صالح السلايطة المناصير (ابو ممدوح) .

سائلين الله تعالى أن يتغمده في واسع رحمته ويغفرله ويسكنه فسيح جناته…

وإنا لله وإنا إليه راجعون

عائلة المراعبه " الصقور "

حمزه المرعب الصقور

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