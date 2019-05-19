الرئيسية | وفيات وفيات الاحد 19/5/2019



نظام نديم كامل نعمة – الصويفية

" محمد سعيد " فياض برجاق – الدوار الثامن

حبيب الياس نقولا سبانخ – العبدلي

عبداالله اسعد سمارة – الشميساني

نعمت محمد يعقوب العواملة – صويلح

أميمة جميل فوزي عنبتاوي – خلدا

جريس فكتور عرب نصار - العبدلي

حسني حسن خواجا – بعد عودة الأهل

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