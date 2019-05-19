 وطنا نيوز -وفيات الاحد 19/5/2019
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وفيات الاحد 19/5/2019
التاريخ : 19-05-2019 09:02:14 المشاهدات: 945


 نظام نديم كامل نعمة – الصويفية
 " محمد سعيد " فياض برجاق – الدوار الثامن
 حبيب الياس نقولا سبانخ – العبدلي
 عبداالله اسعد سمارة – الشميساني
 نعمت محمد يعقوب العواملة – صويلح
 أميمة جميل فوزي عنبتاوي – خلدا
 جريس فكتور عرب نصار - العبدلي
 حسني حسن خواجا – بعد عودة الأهل


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