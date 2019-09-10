 وطنا نيوز -القطامين يشن هجوما لاذعا على الحكومة
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القطامين يشن هجوما لاذعا على الحكومة
التاريخ : 10-09-2019 05:01:59 المشاهدات: 1380

وطنا اليوم_في اقسى نقد تتعرض له الحكومة على خلفية تعاملها مع المعلمين ومطالبهم شن الدكتور معن القطامين الخبير والمحلل الاقتصادي هجوما لاذعا على الحكومة وعل طريقتها في معالجة اضراب المعلمين مذكرا بان المعلم يحظى باحترام الدولة الارنية والقيادة الهاشمية وان ما اقدمت عليه الحكومة من اساءات للمعلم يعد خروجا على الثوابت. 

وفي الجانب الاقتصادي قال القطامين ان هذه الحكومة فاشلة ولن تجلب على الوطن الا الدمار الاقتصادي. 

هذه التصريحات جاءت في محاضرة للدكتور القطامين اليوم في محافظة اربد


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