القطامين يشن هجوما لاذعا على الحكومة

وطنا اليوم_في اقسى نقد تتعرض له الحكومة على خلفية تعاملها مع المعلمين ومطالبهم شن الدكتور معن القطامين الخبير والمحلل الاقتصادي هجوما لاذعا على الحكومة وعل طريقتها في معالجة اضراب المعلمين مذكرا بان المعلم يحظى باحترام الدولة الارنية والقيادة الهاشمية وان ما اقدمت عليه الحكومة من اساءات للمعلم يعد خروجا على الثوابت.

وفي الجانب الاقتصادي قال القطامين ان هذه الحكومة فاشلة ولن تجلب على الوطن الا الدمار الاقتصادي.

هذه التصريحات جاءت في محاضرة للدكتور القطامين اليوم في محافظة اربد