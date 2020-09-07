مبادرة سفراء القانون تستضيف نخبه من القانونيين العرب

وطنا اليوم - استضافت مبادرة سفراء القانون بإدارة الاستاذ المحامي احمد قطيشات يوم امس الاحد نخبة من القانونيين العرب عبر تطبيق zoom الالكتروني وذلك بالندوة التي عقدتها تحت عنوان

جرائم الملكية الفكرية

جاءت الندوة بهدف نشر الوعي القانوني بالتشريعات المتعلقة بجرائم الملكية الفكرية وتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين و العاملين في مجال القانون والتشريع في الدول العربية

تناولت الندوة القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية والمعمول بها في مجموعة من الدول العربية الشقيقية ( جمهورية مصر العربية ، دولة الكويت، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية) من خلال مشاركة نخبة من أساتذة المحاماة والقانون العرب.

حيث قامة الأستاذ احمد قطيشات بالكلمة الافتتاحية بنقل تعازي الشعب الأردني الى الشعب الكويت الشقيق بوفاة المرحوم الشيخ صباح الأحمد الصباح امير دولة الكويت ورحب بالمتحدثين والضيوف الكرام وأعطى نبذا عن مبادرة سفراء القانون وأهدافها

وقامت المستشارة الإعلامية للمبادرة الدكتورة ميساء الرواشدة بإدارة الحوار حيث وجهت الحديث للأستاذ علي المعمري مدير دائرة الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطة عمان حيث قام بطرح شامل عن الملكية الفكرية وطريقة حماية الملكية الفكرية ويتطرق للجرائم الملكية الفكرية بشكل عام والمطروحة من قبل المشرع العماني والقانون العماني وتلاه الاستاذ خليفة الياقوت مختص بالملكية الفكرية من دولة الكويت للحديث عن جرائم الملكية الفكرية والحماية القانونية للملكية الفكرية والعلامات التجارية في ضوء قانون دولة الكويت والحماية التي يرتبها القانون في ما بعد ارتكاب الجرم والتعدي على الملكية الفكرية في القانون الكويتي كما تحدث الاستاذ احمد السبيعي منسق الملكية الفكرية في دولة قطر للحديث عن جرائم الملكية الفكرية والحماية القانونية للملكية الفكرية والعلامات التجارية في ضوء قانون دولة اقطر والحماية التي يرتبها القانون في ما بعد ارتكاب الجرم والتعدي على الملكية الفكرية في القانون القطري وتحدث الدكتور مهند صالح الطراونة عميد شؤون الطلبة في جامعة العقبة التكنولوجية عن الجرائم المرتكبة في الملكية الفكرية بشكل عام والاعتداء على العلامات التجارية في القانون الأردني وحمايتها وما1ا رتب المشرع الأردني على الاعتداء على مرتكبي هذه الجرائم

وكان قد حضر الندوة مجموعة من المحامين والمهتمين وأصحاب الاختصاص الذين تفاعلوا مع المحاضرين بعدد من المداخلات والاسئلة المهمة التي اثرت الموضوع وأضافت للندوة البعد التفاعلي والمشاركة الإيجابية

علما ان الندوة كانت برعاية محرك البحث هويتي والذي منح المشاركين خصما خاصا يمكنهم من الاشتراك والتصفح.