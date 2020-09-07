مدارس الجامعة تكرم أوائل الثانوية العامة من طلبتها

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية رئيس هيئة المديرين لمجموعة مدارس الجامعة الدكتور ماهر الحوراني قامت المشرف العام للمدارس السيدة ناديا الحوراني بحضور مدراء المدارس والهيئات التدريسية والإدارية بتكريم أوائل الثانوية العامة من طلبتها الذين حققوا معدلات عالية ونتائج متميزة في نتائج الثانوية العامة على صعيد الوطن .

ومن الجدير ذكره ان عددا كبيرا من طلبة المدارس الثانوية " بنين وبنات " قد حققوا نتائج باهرة على صعيد نتائج الثانوية لهذا العام الى جانب تحقيق المدارس نتائج متقدمة ايضا على صعيد نتائج الثانوية لكافة الاعوام السابقة .وذلك يعود الى كفاءة المشرفين والمدراء والاساتذة فيها والى استراتيجية المدارس الهادفة الى تقديم تعليم نوعي والى صقل شخصيات الطلبة ليكونوا نواة اجيال تسهم في بناء الوطن ورفعته .