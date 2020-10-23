الرئيسية | شباب و جامعات إصابة 4 طلاب طب بجامعة العلوم والتكنولوجيا بكورونا

وطنا اليوم-عمان:اشتكى طلاب في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا في اربد ، من استمرار دوام الكلية على الرغم من تسجيل4 إصابات بفيروس كورونا، فيما قال عميد كلية الطب في الجامعة إن الوضع تحت السيطرة.

وفي التفاصيل قال طلاب في كلية الطب ان عددا من زملائهم أصيبوا بفايروس كورونا، وان الدوام في الكلية لا يزال مستمرا على الرغم من تسجيل الإصابات.

وقال الطلاب انه لا يوجد التزام في الإجراءات الصحية فيما بينهم.

ونفى احد الطلاب المصابين اجراء أي فحص له منذ بدء الدوام قبل نحو 4 اشهر.

وبين الطالب انه شعر ببعض اعراض الفيروس فتوجه الى مختبر خاص لإجراء الفحص على حسابه الشخصي وكانت النتيجة إيجابية.

من جهته قال عميد الكلية الدكتور نائل عبيدات ، انه تم تسجيل 4 اصابت فقط بين الطلاب ، وتم عزلهم في منازلهم ، وتدريسهم عن بعد.

واعتبر ان الامور تحت السيطرة، ونسبة الالتزام كبيرة جدا مقدرا إياها بـ 98%.

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