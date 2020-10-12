الرئيسية | شباب و جامعات عمان الاهلية تخفض للطلبة 50% من رسوم التسجيل على الفصل الأول 2020-2021

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان يوم 4-10-2020 وبسبب ظروف كورونا وتدريس متطلبات الجامعة والكلية عن بعد تخفيض رسوم التسجيل على الفصل الدراسي الأول 2020-2021 بنسبة (50% ) لجميع الطلبة بما فيهم الطلبة الوافدين والبرنامج الدولي للقطريين. ورصد فرق الخصم للطالب الذي قام بتسديد رسوم التسجيل في حسابه، وإذا كان خريج تعاد له حسب الأصول.

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