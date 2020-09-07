وطنا اليوم - رفع طلاب الجامعات بعض الشعارات منها " دوام عن بعد الامتحانات عن بعد "التعلم عن بعد ظلم " " التعلم بالجامعة حقي " عقب قرارات وزارة التعليم العالي بجعل دوام الفصل الدراسي الاول لعام 2020-2021 عن بعد وإجراء الامتحانات داخل الحرم الجامعي بكافة انواعها وذلك لمنع تفشي وباء كورونا المستجد بين طلاب الجامعات بعد الزيادة الهائلة بأعداد الإصابات المسجلة يومياً في المملكة .

وقال طلاب الجامعات الاردنية في بيان خاص لهم " نحن طلاب الجامعات الاردنيه نعلن قرارنا بعد ما واجهناه من عدم إكتراث الحكومة وصناع القرار بمطالبنا المشروعة وحقنا بالتعلم داخل الحرم الجامعي واللامبالاه بنشرنا لهاشتاقات على جميع المنصات الإلكترونية، قررنا تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الاربعاء القادم الموافق 7-10-2020 - الساعة الواحدة ظهراً ، أمام رئاسة الوزاراء - الدوار الرابع، وستكون بداية سلسلة من الإحتجاجات السلمية، مع مراعاة التباعد الإجتماعي (ولبس الكمامات ) رداً على هذه القرارات المجحفة بحق الطالب ولن نتراجع عن المطالبة بإنصافنا حتى تتراجع الحكومه عن قرار التعلم عن بعد والعوده للجامعات ونطالب جميع إخواننا الطلاب بالمشاركة لضمان وضع قرارات جديدة تحرص على مصلحة الطالب " وأشار الطلبة إلى أنه لا يوجد اي استفادة تعليمية من نظام التعلم عن بعد وأنه مجرد تحصيل علامات وتقدير جامعي عالي دون تعب او جهد او حتى استفادة علمية بل ماهي الا عملية لتطبيق قرارات وزارة التعليم العالي فقط دون استفادة تعليمة . وناشد طلاب الجامعات عدد من الاعلاميين لعرض قضيتهم وجعلها قضية رأي عام وذلك للسلبيات الكبيرة الناتجة عن التعلم عن بعد وعن مواقع إعطاء المحاضرات وضعف شبكة الانترنت في المحافظات ، كذلك لعدم مقدرة بعض الطلاب على امتلاك هاتف ذكي أو جهاز حاسوب مزود بخدمة الانترنت .