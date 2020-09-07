 وطنا نيوز -جامعة فيلادلفيا تشارك في منتدى مسك العالمي في نسخته لعام ٢٠٢٠
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جامعة فيلادلفيا تشارك في منتدى مسك العالمي في نسخته لعام ٢٠٢٠
التاريخ : 04-10-2020 11:16:16 المشاهدات: 1139

وطنا اليوم-عمان:تشارك جامعة فيلادلفيا هذا العام في منتدى "مسك العالمي" في شراكة رسمية والذي ينظمه “مركز المبادرات” سنويًا في الرياض بمحتوى رقمي تفاعلي خلال الفترة من 18-20 /10/2020 حول القضايا العالمية في 2020 لمناقشتها ، ويستضيف المنتدى قادة عالميين ومؤثرين لمناقشة الاقتصاد المعرفي وتمكين رواد الأعمال، وقد كلفت الدكتورة أماني جرار من قسم دراسات التنمية في كلية الآداب والفنون ، لتكون منسقا لهذه الشراكة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعة في هذا المنتدى. 

ويعتبر المنتدى المنصة العالمية الرئيسية لمؤسسة مسك الخيرية التي أنشأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاكتشاف الشباب .. والذي يجمع القادة الشباب والمبدعين والمفكرين مع المبتكرين العالميين الراسخين لاستكشاف وتجربة طرق مواجهة تحدي التغيير .



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