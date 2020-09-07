أول صلاة تقام في مسجد المرحوم د.أحمد الحوراني بعد تدشينه بمنطقة النزهة في عمان

وطنا اليوم- أقيمت أول صلاة " يوم الجمعة 2-10-2020 " في مسجد المرحوم الدكتور احمد الحوراني "مؤسس جامعة عمان الاهلية ومدارس الجامعة وشركات مجموعة الحوراني " وذلك بعد تدشين المسجد واستكمال بناءه وتجهيزاته بمنطقة النزهة في عمان ،، حيث اقيمت الصلاة بحضور النائب السابق اندريه العزوني" زوج ريم ابنة المرحوم" وعدد من ابناء المجتمع المحلي.

وكان أهالي منطقة النزهة وخصوصا عائلة اسعيفان قد قاموا بتدشين المسجد باسم المرحوم الدكتور احمد الحوراني عرفانا وتقديرا لهذه القامة الشامخة الذي تميز بعلمه وثقافته واخلاقه السمحة وكرمه وعطاءه، وكانت له بصمات خالدة على مدى الايام .