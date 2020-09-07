الرئيسية | شباب و جامعات بدء تقديم طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات

وطنا اليوم-عمان:تعلـن وحــدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتباراً من مساء اليوم الخميس الموافق 1 / 10 / 2020 ، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاثنين الموافـــق 5 / 10 / 2020، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية لعام 2020 فقط ، والذين تم ترشيحهم للقبول في قائمة القبول الموحد التي أعلنت قبل يومين إضافةً إلى الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار التي أعلنت اليوم.

وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه ، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد إنتهاء عملية التقديم.

وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (رمز المستخدم، الرمز السري) التي حصل عليها برسالة نصية على الهاتف الخلوي عند شراء طلب الإلتحاق لأول مرة، لتقديم طلب إنتقال الرجاء الدخول الى الرابط التالي :

http://admhec.gov.jo/univtrans2020/

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