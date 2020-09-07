إصابة أحد موظفي اليرموك بكورونا

وطنا اليوم - اكد مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك - الناطق الرسمي باسم الجامعة، مخلص العبيني ثبوت إصابة أحد الفنيين العاملين في دائرة الهندسة والصيانة والإنتاج بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ان الزميل المصاب مخالط لأحد أفراد أسرته المصابين، مشيرا إلى ان الزميل المصاب تم تعطيله عن الدوام في الحرم الجامعي و محجور منذ أيام في منزله أي منذ تسجيل الإصابة في عائلته.

وأشار العبيني إلى أنه وفي ضوء توجيهات القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور موفق العموش فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة من حيث تعقيم القسم الذي يعمل فيه الزميل المصاب، كما وتم حجر زملائه العاملين في القسم ممن خالطهم وتعطيلهم، والتشديد على جميع العاملين في الجامعة لأخذ اقصى احتياطات السلامة العامة، من ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد واستخدام تطبيق أمان.

وتابع ان الجامعة تعكف الآن ومن خلال كوادر دائرة الخدمات العامة، على تعقيم مختلف مبانيها و مرافقها، كما وانتهت دائرة العلاقات العامة والإعلام من اعداد منشورات توعوية حول الفيروس لتوزيعها على كافة الموظفين ونشرها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.