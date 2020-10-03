الرئيسية | شباب و جامعات مقاطعه التعليم عن بعد يتصدر تويتر الأردن

وطنا اليوم-عمان:عقب تصريحات الحكومة بتدريس مرحلة البكالوريوس في الفصل الأول المقبل عن بعد باستثناء المختبرات، والاستمرار بالسياسة الحاليَّة في دوام الطلبة عن بعد من الصف الرابع وحتى الحادي عشر.

تفاعل الأردنيون، الخميس على تويتر مع هاشتاغ #التعليم_بالجامعه_حقي و #مقاطعه_التعليم_عن_بعد، وعبروا عن رأيهم في الهاشتاغ الذي تصدر الترند في الأردن.

حساب ᎷᎪՏᎻᎪ على تويتر قال إن التعليم عن بعد عبء عالأهالي.. وفشل للطلاب، بالاضافة إلى أنها بطالة مُقَنّعة للمعلمين.

أما حلا أحمد قالت: "مبارك عليكم الرسوم اظن الكورونا مارح تأثر بالطلاب قد ما التعليم عن بعد رح يترك اثار سلبية ، كلنا عارفين انو هالتعليم ما حقق 1٪؜ من فائدته الحقيقية يكفي استخفاف بعقولنا".

منى طالبة جامعية قالت في تغريدة لها: "وها انا من هنا اعلن اضرابي عن دخول اي محاضره وعن دخول اي امتحان بالناقص منكو ومن تعليمكو الفاشل".

أما حساب @Gh65440371 فقد قال: "اول مرة بحياتي بنزل تويتر بس من قد ما انا مقهور من هالقرارات ولو ما ردو علينا ما رح افتح ولا محاضرة اونلاين ولكم بكفي تضحكو علينا بكفي التعليم سيء بكفي فش وظائف بس نتخرج كمان بدكم طلعونا تيوس شو هاظ الاونلاين الي بدكم اقضي فصل كامل اضل صافن بالشاشة لافهم".

منى أبدت انزعاجها من القرارات الأخيرة حول التعليم وغردت على تويتر: "انحدار التعليم وانتشار التخلف في المجتمع اخطر من كورونا."

Daoud Alrashed علق بأن "من حق كل طالب يتعلم في الجامعة ويداوم من الصبح ويطنش المحاضرات ويقعد يشرب نسكافيه".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، أعلن خلال اللإيجاز الصحفي، الاربعاء أن مجلس التعليم العالي قرر تدريس طلبة البكالوريوس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية (الإجبارية والاختيارية) إلكترونياً (عن بُعد)، وكذلك متطلبات التخصص، أما المساقات التي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عملية أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونياً (عن بُعد) فستكون في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

كما وقرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، الاستمرار بالسياسة الحاليَّة في دوام طلبة الصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الأساسي وطلبة التوجيهي، اعتبارا من الاحد المقبل لمدة أسبوعين إضافيين حتى 16 تشرين الأول المقبل في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، وفقًا لنظام الدوام بالتناوب بالأيام (2*3 ).

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