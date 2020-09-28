مشكلة جامعية قديمة تؤخر تخرج طالب في اليرموك ... ولجنة تحقيق تشكلت بالرغم من اوامر الدفاع ..و لم يستدعى اليه من قبلها

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم ان الطالب رائد شويات قد تعرض للفصل التأديبي لمدة ثلاث فصول متتالية بعد خلاف حصل بينه وبين طالب داخل الحرم الجامعي ولم يكن هنالك اي اضرار مادية اومعنوية تضر الجامعة او باقي الطلاب ولم يقوم اي طرف برفع شكوى ضد الاخر بل تم استدعائهم في نفس الوقت من خلال لجنة تحقيق وتم انهاء الخلاف بينه ومن الطرف الأخر بشكل نهائي ، وذكر الطالب انه تم قول جملة لهم من قبل رئيس اللجنه وهي " توكلو على الله وديرو بالكو على حالكو " .

وبعد فترة طويله حيث تم انهاء الفصل الثاني والفصل الصيفي ولكن قبل اسبوع من تاريخ 28/9/2020 ذهب الطالب رائد الى جامعتة " اليرموك " لغايات دفع الرسوم ودفع سعر الساعات الكاملة " أي المبلغ المترتب عليه " وقام بتسجيل المواد ولكن تفاجئ بعدها بوقت قصير بسحب الجدول من قبل الجامعة وتحويل وضعه الأكاديمي من طالب على مقاعد الدراسة الى مفصول لمدة " 3 فصول تأديبية متتالية " ، وبناء على ذلك قام الطاب شويات بمراجعة رئيس لجنة التحقيق في الجامعة للأطلاع على اخر المستجدات والأستفسار عن كيفية تحويله لهذه العقوبة التي لا يستحقها .

يذكر ان تشكيل هذه اللجنه واقرار هذه العقوبة جاء في فترة اوامر الدفاع وبالتحديد أمر الدفاع رقم 7 و8 حيث انهم يلغوا اي عقوبة تأديبية أو اكاديمية مع العلم ان الطرف الأخر لم يتم اتخاذ اي قرار بحقة ، وعند توجية السؤال لرئيس لجنه التحقيق عن هذا الأجراء الغير عادل " أجاب لقد تم معاقبته بسحب ماده مهمة جدا من جدوله الدراسي " .

ولأن موقع وطنا اليوم الإخباري حريص كل الحرص على تقديم مشاكل وقضايا المواطنين بمختلف اعمارهم وفئاتهم الاجتماعيه ، كان حريص اليوم كل الحرص على نقل المشكله بأدق تفاصيلها لأن الأردن لا يقبل الظلم ولا يقبل ان يهان او يأخذ حق من حقوق اي مواطن اردني ، رائد يستحق ان ينظر في مشكلته من جديد وان يتم الغاء العقوبة الموجهه لديه لانها لم تأخذ بعين المساواه والعدل .

يذكر بأن الطالب رائد الشويات هو طالب خريج على الفصل الثاني بتخصص علم الإجتماع والخدمة الإجتماعية بجامعة اليرموك .