هندسة فيلادلفيا تناقش رسالة ماجستير عن بعد خاصة بالروبوتات نوع (KUKA KR6-2)

وطنا اليوم-عمان:يتقدم قسم هندسة الميكاترونكس بالتهنئة للمهندس خالد جهاد سليم زكريا بمناسبة حصوله على شهادة الماجستير في هندسة الميكاترونكس من جامعة فيلادلفيا متمنين له دوام التوفيق والنجاح. وقد قامت كلية الهندسة والتكنولوجيا بإجراء مناقشة عن بعد عبر تطبيق (Microsoft Teams) لرسالة المهندس خالد جهاد سليم زكريا والتي كان عنوانها "تحديد المسار والتحكم بذراع الروبوت نوع (KUKA KR6-2)" وقد اجتاز الطالب المناقشة بنجاح.

تألفت لجنة المناقشة من الدكتور طارق توتونجي (رئيساً و المشرف على الرسالة) وعُضوية كُلٍّ من الدكتور طارق منصور يونس(جامعة البلقاء التطبيقية) والدكتور مصطفى عواد الخوالدة والدكتور إبراهيم النعيمي ومندوب البحث العلمي الاستاذ الدكتور عمر روحي داوود.

الجدير بالذكر أن برنامج ماجستير هندسة الميكاترونكس في جامعة فيلادلفيا هو من البرامج المدعومة من الاتحاد الاوروبي حيثُ أنَّ بإمكان الطالب الحصول على شهادتين، الأولى من جامعة فيلادلفيا والثانية من جامعة بوخوم الألمانية وذلك بعد إنجاز وتقديم مشروع التخرج في ألمانيا.