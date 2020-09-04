الرئيسية | شباب و جامعات القائم بأعمال رئيس جامعة الحسين ينعى سمو الشيخ صباح الأحمد

ينعى القائم بأعمال رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور أحمد أبو جري واسرة الجامعة، بمزيد من الحزن والأسى.‏ سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله أمير دولة الكويت. والذي نذر نفسه لخدمة وطنه وامته العربية والاسلامية، وسعى جاهدا لوحدة الصف العربي. ونحن اذ نشارك الشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، نسأل الله تعالى ان يتغمد أمير الانسانية بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وان يهيئ للشعب الكويتي الشقيق من يكمل مسيرة النهضة والبناء والتقدم. انا لله وانا اليه راجعون.

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