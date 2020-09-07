الرئيسية | شباب و جامعات أسرة جامعة عمان الاهلية تنعي المغفورله أمير دولة الكويت الشقيقة

وطنا اليوم-عمان:أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الامناء ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة ينعون بمزيد من مشاعر الحزن والاسى وفاة المغفور له باذن الله أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح . ويتقدمون بأحر مشاعر العزاء والمواساة من الشعب الكويتي الشقيق ومن الحكومة الكويتية ومن سعادة سفير الكويت بالاردن عزيز الديحاني ومن سعادة الملحق الثقافي الدكتور بدر المطيري ومن جميع طاقم السفارة ومن الطلبة الكويتيين الدارسين بالاردن وفي الجامعة على هذا المصاب الجلل. سائلين الله أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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