رئيس جامعة فيلادلفيا يلتقي وفد من نقابة أصحاب المهن الميكانيكية

وطنا اليوم-عمان:استقبل الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا ، المهندس جميل نعمان ابو رحمة رئيس النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية ، وأعضاء الوفد المرافقين له ، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين ،هذا وتعمل نقابة أصحاب المهن الميكانيكية على تطوير المهن الميكانيكية في مختلف المجالات الفنية والتكنولوجية والإدارية والتسويقية ومعالجة وإزالة المشاكل والمعيقات التي تواجه هذه المهن ،وتقوم بتنفيذ برامج تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم.

وأكد الشيخ سالم على أن الجامعة تولي إهتمامًا كبيرًا على إقامة شراكات حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص ويأتي ذلك ترجمة لرؤية الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز دورها لتطوير خططها الدراسية لمواكبة إحتياجات القطاعات المختلفة وتلبية حاجات سوق العمل وتأهيل الطلبة علميًا وعمليًا بما يمكنهم من المنافسة في الداخل والخارج .

من جانبه أعرب أبو رحمه عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها جامعة فيلادلفيا من تطوير وتحديث وتعاون والتركيز على المهارات المختلف مع مؤسسات المجتمع المحلي لصقل مهارات الطلبة في المجال العملي لديهم .