عمان الأهلية توقع ثلاث اتفاقيات تشغيلية استثمارية

وطنا اليوم-وقعت في جامعة عمان الأهلية الاثنين 28-9-2020 ثلاث اتفاقيات تهدف لتعزيز شراكة الجامعة مع القطاع الصناعي التجاري.

فقد وقعت الاتفاقية الأولى ما بين الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان وشركة (زكف للتطبيقات الذكية (مالكة The Warehouse & ZKF)) الممثلة برئيسها السيد أحمد هناندة بحضور مديرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة السيدة إيناس أحمد الحوراني والسيد عدي فالح الطويل والآنسة روان خوري من شركة زكف، وقد تم تحديد العديد من بنود التعاون والشراكة الحقيقية الهادفة لدعم الشركات الناشئة والمبادرات المجتمعية وتعزيز فرص عمل لخريجي الجامعة.

وقد رحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالسيد أحمد هناندة (الذي قدم العديد من المبادرات المجتمعية التي تخدم الأردن وشبابه) ، و أكد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية حيث أن من غايات الشركة الاستثمار وتقديم الدعم والاستشارات والخدمات للشركات الناشئة، وهذا يتوافق مع رؤية ورسالة الجامعة للخمس سنوات القادمة.

اما الاتفاقية الثانية فقد ربطت ما بين مركز الابتكار والتميز في الجامعة وشركة (Runners Jo) وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات التجارية بكافة أشكالها وخدمات التوصيل وخدمات تقديم القهوة والشراب والطعام بالإضافة إلى كافة الخدمات المتصلة مع الشركات الشقيقة والشريكة من خلال دعم عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تهدف هذه الاتفاقية لربط الجامعة بشراكات تجارية مع مختلف القطاعات لتوفير فرص عمل فورية لطلبة الجامعة وهم على مقاعد الدراسة بالإضافة لخريجي الجامعة. وقد وقع الاتفاقية عن الجامعة مساعد رئيس الجامعة لشؤون الجودة والاعتمادات الدولية ومدير مركز الابتكار والتميز الدكتور أنس السعود وعن شركة (Runners Jo) مديرها السيد منير بركات وهو أحد خريجي جامعة عمان الأهلية.

فيما وقعت الاتفاقية الثالثة مع شركة "ميم سين" للتطوير العقاري مالكة موقع "حجزي.كوم" حيث تقوم الشركة على توفير منصة لحجز العقارات المختلفة ومن بنود الاتفاقية توظيف عدد من خريجي الجامعة في هذه الشركة التي لاقت انتشاراً واسعاً خلال مدة زمنية وجيزة، وقع الاتفاقية عن جامعة عمان الأهلية الدكتورعمرعبدالجابر مدير حاضنة الأعمال وعن شركة "ميم سين" السيد محمد مجدلاوي المدير التنفيذي.

وتأتي هذه الاتفاقيات تأكيدا على سعي الجامعة لربط كافة برامجها الأكاديمية بشركات ذات نشاط تجاري مرتبط بطبيعة البرنامج الأكاديمي لخلق فرص عمل لمعظم خريجي الجامعة.