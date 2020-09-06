الرئيسية | شباب و جامعات صدور كتاب أثر جمالية الحديقة على تصميم الفضاء الداخلي للدكتور البلداوي

وطنا اليوم-عمان:تم صدور الإنجاز العلمي الجديد للدكتور محمد ثابت البلداوي الشمري مستشار رئيس هيئة المديرين لكلية الخوارزمي التقنية الموسوم (أثر جمالية الحديقة على تصميم الفضاء الداخلي) والذي طبع في دار إنكي للطباعة والنشر في العاصمة بغداد والذي يعد وحسب رأي الخبراء والمقيمين الذين اعتبروا هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى المكتبة العربية والباحثين وطلبة التخصص في مجال العمارة والتصميم الداخلي والهندسة الزراعية لما حمل في طياته من معلومة علمية تكاد تكون من أوائل الإنجازات التي تناولت الموضوع بصورة تدريجية مستنداً على المصادر الرصينة والمراجع المعتمدة.

و البلداوي الحاصل على شهادة الدكتوراه عام 2001 من جامعة بغداد وعمل عضو هيئة تدريسية لأكثر من (15) عاماً في جامعة عمان الاهلية وشغل عدة مناصب إدارية وأكاديمية وحصل على الترقية العلمية 2009. ويعد مستشاراً لأكثر من جهة أكاديمية واقتصادية والمعتمد لدى وزارة الهجرة والمهجرين لتمثيل الجالية العراقية في المملكة. قيَّم العديد من البحوث في مجال التخصص لعدد من الجامعات العراقية والعربية ومنها جامعة بغداد وجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة العلوم التطبيقية في البحرين. وله من المشاركات العلمية لأكثر من (36) مؤتمراً عالمياً وعربياً ومحلياً ونشر أكثر من (4) أبحاث في مجلات عربية وعالمية معتمدة ومقيمة. وأنجز أكثر من (8) مؤلفات. وناقش وأشرف على أكثر من (20) رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه. ورئيس وعضو في اللجان الأكاديميين لأكثر من (57) مرة بحكم السيرة الأكاديمية الجامعية. وصمم العديد من الأفكار والفضاءات الداخلية السكنية والتجارية في العاصمة بغداد وخارجها. وكُرِّم لأكثر من (110) كتاب شكر وشهادة تقدير من الجهات الرسمية والأكاديمية.

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