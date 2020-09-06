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صدور كتاب أثر جمالية الحديقة على تصميم الفضاء الداخلي للدكتور البلداوي
وطنا اليوم-عمان:تم صدور الإنجاز العلمي الجديد للدكتور محمد ثابت البلداوي الشمري مستشار رئيس هيئة المديرين لكلية الخوارزمي التقنية الموسوم (أثر جمالية الحديقة على تصميم الفضاء الداخلي) والذي طبع في دار إنكي للطباعة والنشر في العاصمة بغداد والذي يعد وحسب رأي الخبراء والمقيمين الذين اعتبروا هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى المكتبة العربية والباحثين وطلبة التخصص في مجال العمارة والتصميم الداخلي والهندسة الزراعية لما حمل في طياته من معلومة علمية تكاد تكون من أوائل الإنجازات التي تناولت الموضوع بصورة تدريجية مستنداً على المصادر الرصينة والمراجع المعتمدة.
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