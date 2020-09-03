الرئيسية | شباب و جامعات خريجو طلبة تمريض فيلادلفيا يجتازون بنجاح امتحان مزاولة المهنة لمجلس التمريض الأردني

وطنا اليوم-عمان:حقق خريجو طلبة كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا نجاحاً بنسبة 100% في امتحان مزاولة مهنة التمريض والتي عقدها المجلس التمريضي الاردني يوم الاربعاء الموافق 23/9/2020 . وهنأ الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة معتز الشيخ سالم وعميد كلية التمريض الدكتورة فدوى الحلايقة جميع الناجحين ، متمنيين لهم التوفيق بالنجاح والارتقاء بمهنة التمريض . وقالت الحلايقة استطاع طلبتنا الخريجون من الكلية تحقيق نجاحا وتفوقا في امتحان مزاولة المهنة الذي عقده المجلس التمريضي الأردني ، وأكد الاستاذ الدكتور عبد المنعم بطيحة نائب العميد أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للعمل الدؤوب والتخطيط الحكيم والاهتمام الذي توليه إدارة الجامعة لتطوير هذا التخصص من خلال رفدها للكوادر الأكاديمية المؤهلة وتوفير مختبرات متطورة كمختبرات التمريض ومختبرات المحاكاة وتزويد الطلبة بالدورات اللامنهجية.

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